Salon Bijoux de Créateurs au Village d’Artistes Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon

13 créateur·rice·s investissent le Village d’Artistes à Rablay-sur-Layon à l’occasion du Salon Bijoux de Créateurs. L’occasion de repartir avec des pièces originales, contemporaines et faites main !

Le Village d’Artistes accueille le 4ème salon de Printemps Bijoux de Créateurs , un rendez-vous dédié à la découverte du bijou contemporain et des démarches créatives actuelles.

Cette édition réunit des artisans aux univers singuliers Anaëlle Blayo, Jeanne Blondet Les Petits Riens, Marion Colombel, Marie Courtillat, Nathalie De Parseval Icy Mouse, Adèle Thomas, Fanny Girard Lhenni Fanny, Julie Lasfargues, Lise Lefort Hey Denise, Zoé Pairault-Cordier & Bérenger Malmasson Atelier PontFleuri, Elodie Marchaud Perron La Perrones Félicie Céramique, Marie-Paule Thuaud et Aurélie Trieu O-distortio.

Venez à la rencontre des créateur·rices et plongez dans leurs univers, entre recherche plastique, expérimentation de matières et pièces uniques. Une occasion privilégiée de découvrir des bijoux faits main, porteurs de sens et de singularité.

Le Village d’Artistes vous accueille tout au long de l’événement, avec la boutique Métiers d’Art, l’exposition en cours et l’artothèque qui met à disposition près de 200 œuvres à découvrir ou emprunter. .

English :

13 designers take over the Village d?Artistes in Rablay-sur-Layon for the Salon Bijoux de Créateurs. An opportunity to take home original, contemporary, handmade pieces!

