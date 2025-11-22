Salon bio&Co d’automne METZ Metz
Salon bio&Co d’automne METZ Metz samedi 22 novembre 2025.
Salon bio&Co d’automne
METZ 1 rue de la Grange aux Bois Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Le Parc des Expos de Metz accueille la 12ème édition du Salon Bio&Co d’automne du 22 au 23 novembre 2025.
Le Salon Bio&Co d’automne est le moment idéal pour s’informer en rencontrant producteurs, transformateurs, artisans, associations, éditeurs, thérapeutes… Tous sont des spécialistes dans leurs domaines, exposants régionaux ou venant de toute la France et au-delà.
Pendant 2 jours, découvrez un programme d’animations, d’ateliers et de conférences autour de thématiques variées relations entre alimentation et santé ; comment soulager ses douleurs ou avoir recours à la diététique et aux compléments alimentaires pour se détoxifier, aux thérapies douces et alternatives pour se soigner ; apprendre à arrêter de se saboter ou gérer une personne toxique…
Le parking est offert par Metz Expo Événements.
Restauration sur place.Tout public
METZ 1 rue de la Grange aux Bois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00
English :
The Parc des Expos de Metz will be hosting the 12th edition of the Salon Bio&Co d’automne from November 22 to 23, 2025.
The Salon Bio&Co d’automne is the ideal time to get informed and meet producers, processors, craftsmen, associations, publishers, therapists? All are specialists in their fields, exhibiting regionally or from all over France and beyond.
For 2 days, discover a program of events, workshops and conferences on a variety of themes: the relationship between food and health; how to relieve pain or use dietetics and food supplements to detoxify, or alternative therapies to treat yourself; how to stop sabotaging yourself or deal with a toxic person?
Parking is provided by Metz Expo Événements.
Catering on site.
German :
Im Parc des Expos in Metz findet vom 22. bis 23. November 2025 die 12. Ausgabe der Herbstmesse Bio&Co statt.
Der Salon Bio&Co d’automne ist der ideale Zeitpunkt, um sich zu informieren und Erzeuger, Verarbeiter, Handwerker, Verbände, Verleger, Therapeuten usw. zu treffen Sie alle sind Spezialisten auf ihrem Gebiet, regionale Aussteller oder kommen aus ganz Frankreich und darüber hinaus.
Entdecken Sie zwei Tage lang ein Programm mit Animationen, Workshops und Vorträgen zu verschiedenen Themen: Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit, Schmerzlinderung, Entgiftung durch Diätetik und Nahrungsergänzungsmittel, sanfte und alternative Therapien zur Behandlung von Krankheiten, Lernen, sich nicht mehr selbst zu sabotieren, Umgang mit einer toxischen Person?
Der Parkplatz wird von Metz Expo Événements zur Verfügung gestellt.
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Il Parc des Expos di Metz ospiterà la 12a Fiera d’Autunno Bio&Co dal 22 al 23 novembre 2025.
Il Salon Bio&Co d’automne è l’occasione ideale per scoprire tutto quello che c’è da sapere incontrando produttori, trasformatori, artigiani, associazioni, editori, terapeuti e altro ancora Tutti sono specialisti nei loro settori, che espongono a livello regionale o da tutta la Francia e oltre.
Per 2 giorni, scoprite un programma di eventi, workshop e conferenze su una varietà di temi: il rapporto tra cibo e salute; come alleviare il dolore o utilizzare la dietetica e gli integratori alimentari per disintossicarsi, o le terapie alternative per curarsi; imparare a smettere di sabotare se stessi o trattare con una persona tossica?
Il parcheggio è fornito da Metz Expo Événements.
Catering in loco.
Espanol :
El Parque de Exposiciones de Metz acogerá del 22 al 23 de noviembre de 2025 la 12ª edición del Salón de Otoño Bio&Co.
El Salón Bio&Co d’automne es la ocasión ideal para descubrir todo lo que necesita saber reuniéndose con productores, transformadores, artesanos, asociaciones, editores, terapeutas y otros Todos ellos son especialistas en su campo y exponen en su región o en el extranjero.
Durante 2 días, descubra un programa de actos, talleres y conferencias sobre temas variados: la relación entre alimentación y salud; cómo aliviar el dolor o utilizar la dietética y los complementos alimenticios para desintoxicarse, o las terapias alternativas para tratarse; aprender a dejar de sabotearse o a tratar con una persona tóxica..
El aparcamiento corre a cargo de Metz Expo Événements.
Catering in situ.
