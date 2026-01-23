Salon Bio & Co Rue de la Grange aux Bois Metz

Salon Bio & Co

Le Salon Bio&Co est le moment idéal pour s’informer en rencontrant producteurs, transformateurs, artisans, associations, éditeurs, thérapeutes… Tous sont des spécialistes dans leurs domaines, exposants régionaux ou venant de toute la France et au-delà.

Pendant 3 jours, découvrez un programme d’animations, d’ateliers et de conférences autour de thématiques variées relations entre alimentation et santé ; comment soulager ses douleurs ou avoir recours à la diététique et aux compléments alimentaires pour se détoxifier, aux thérapies douces et alternatives pour se soigner ; apprendre à arrêter de se saboter ou gérer une personne toxique…Tout public

The Salon Bio&Co is the ideal place to find out all you need to know about our products, by meeting producers, processors, craftsmen, associations, publishers, therapists and more All are specialists in their fields, exhibiting regionally or from all over France and beyond.

For 3 days, discover a program of events, workshops and conferences on a variety of themes: the relationship between food and health; how to relieve pain or use dietetics and food supplements to detoxify, or alternative therapies to treat yourself; learning to stop sabotaging yourself or dealing with a toxic person?

