Salon Bio et Alternatif de la Fête de la Grue Giffaumont-Champaubert

Salon Bio et Alternatif de la Fête de la Grue

Gymnase de l’UFOLEP Giffaumont-Champaubert Marne

Entrée libre

Début : 2025-10-19

2025-10-19

Tout public

À l’occasion de la Fête de la Grue, organisée par la LPO Champagne-Ardenne, Bio en Grand Est, Bio de la Marne et Alter-natives vous invitent à une journée dédiée à la bio locale, au bien-être, à l’artisanat et aux alternatives durables.

Un salon engagé pour mieux vivre et mieux consommer.

Avec plus de 40 exposants, ce salon est l’un des événements bio les plus appréciés du Grand Est. Il s’adresse à toutes celles et ceux en quête de produits de qualité, respectueux de l’environnement, et de solutions concrètes pour un mode de vie plus sain.

11h découverte de la sophrologie en nature Bain de forêt Inscription et informations agrobio51@biograndest.org

14h balade botanique A la découverte des plantes comestibles et médicinales d’automne Inscription et informations agrobio51@biograndest.org

15h animation musicale avec les compagnons de Paulo .

Gymnase de l’UFOLEP Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 66 64 49 10 agrobio51@biograndest.org

