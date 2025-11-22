Salon Bio&Co d’Automne Parc des Expositions Metz

Salon Bio&Co d’Automne Parc des Expositions Metz samedi 22 novembre 2025.

Salon Bio&Co d’Automne

Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

Une parenthèse nature et bien-être au cœur de l’automne

Cet automne, prenez le temps de vous recentrer, de respirer et de découvrir des alternatives plus saines, naturelles et responsables. Le Salon Bio&Co d’Automne c’est 6000 visiteurs attendus, 60 exposants et 2 jours de Salon pour ce second rendez-vous annuel ! Venez en famille, entre amis ou en solo, et laissez-vous porter par l’ambiance du Salon. Un rendez-vous à vivre pleinement pour découvrir, échanger et consommer autrement.Tout public

English :

Nature and well-being in the heart of autumn

This autumn, take the time to refocus, breathe and discover healthier, natural and responsible alternatives. The Salon Bio&Co d’Automne attracts 6,000 visitors, 60 exhibitors and 2 days of trade fairs for this second annual event! Come with your family, friends or solo, and let yourself be carried away by the atmosphere of the Salon. It’s the perfect opportunity to discover, exchange and consume differently.

German :

Eine Auszeit von Natur und Wohlbefinden im Herbst

Nehmen Sie sich diesen Herbst Zeit, um sich zu besinnen, durchzuatmen und Alternativen zu entdecken, die gesünder, natürlicher und verantwortungsbewusster sind. Die Herbstmesse Bio&Co erwartet 6000 Besucher, 60 Aussteller und zwei Messetage für dieses zweite Jahrestreffen! Kommen Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein und lassen Sie sich von der Atmosphäre der Messe mitreißen. Ein Termin, den Sie in vollen Zügen genießen können, um Neues zu entdecken, sich auszutauschen und anders zu konsumieren.

Italiano :

Una pausa di natura e benessere nel cuore dell’autunno

Quest’autunno prendetevi il tempo per concentrarvi, respirare e scoprire alternative più sane, naturali e responsabili. Il Salon Bio&Co d’Automne attende 6.000 visitatori, 60 espositori e 2 giorni di fiere per questo secondo evento annuale! Venite in famiglia, con gli amici o da soli e lasciatevi trasportare dall’atmosfera del Salone. È l’occasione perfetta per scoprire, condividere e consumare in modo diverso.

Espanol :

Una pausa de naturaleza y bienestar en pleno otoño

Este otoño, tómese su tiempo para volver a concentrarse, respirar y descubrir alternativas más sanas, naturales y responsables. El Salón Bio&Co d’Automne espera 6.000 visitantes, 60 expositores y 2 días de feria para esta segunda cita anual Venga en familia, con amigos o solo, y déjese llevar por el ambiente del Salón. Es la ocasión perfecta para descubrir, compartir y consumir de forma diferente.

L’événement Salon Bio&Co d’Automne Metz a été mis à jour le 2025-09-17 par AGENCE INSPIRE METZ