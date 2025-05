Salon bourse minéraux et fossiles – Maison du tourisme et du thermalisme de barbotan les thermes Barbotan-les-Thermes, 12 juillet 2025, Barbotan-les-Thermes.

Salon bourse minéraux et fossiles Maison du tourisme et du thermalisme de barbotan les thermes Barbotan-les-Thermes 12 – 14 juillet entrée libre

exposition de minéraux et fossiles du monde entier

Présentation et vente de minéraux et fossiles par des exposants amateurs ou professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-14T17:30:00.000+02:00

Maison du tourisme et du thermalisme de barbotan les thermes 3 place de l’armagnac Barbotan-les-Thermes 32150 Gers