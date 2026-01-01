Salon-Bourse Monnaies Minéraux Fossiles Salle Saint Martin Montélimar

Salon-Bourse Monnaies Minéraux Fossiles Salle Saint Martin Montélimar dimanche 25 janvier 2026.

Salon-Bourse Monnaies Minéraux Fossiles

Salle Saint Martin Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :
2026-01-25

Exposition, Achats, Ventes, Échanges, Conseils
Numismatique, Minéraux, Géologie
  .

Salle Saint Martin Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 52 67  patrimoinarcheo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibitions, Purchases, Sales, Exchanges, Advice
Numismatics, Minerals, Geology

L’événement Salon-Bourse Monnaies Minéraux Fossiles Montélimar a été mis à jour le 2026-01-15 par Montélimar Tourisme Agglomération