Salon Bourse toutes collections Centre Athanor Montluçon dimanche 7 décembre 2025.

Centre Athanor 15 Rue Pablo Picasso Montluçon Allier

Début : Dimanche 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Venez chiner en toute liberté au travers des quelques 250 mètres de stands tenus par des exposants venus d’une dizaine de départements, et ce afin d’y trouver la ou les pièces qui viendront enrichir ou compléter sa collection.

Centre Athanor 15 Rue Pablo Picasso Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 70 34 14 francis.bourin@orange.fr

English :

Come and browse freely through some 250 metres of stands manned by exhibitors from a dozen departments, to find the piece or pieces that will enrich or complete your collection.

German :

Die 250 Meter langen Stände werden von Ausstellern aus zehn verschiedenen Departements betreut, die nach dem einen oder anderen Stück suchen, das ihre Sammlung bereichert oder ergänzt.

Italiano :

Venite a curiosare liberamente tra i circa 250 metri di bancarelle presidiate da espositori di una dozzina di reparti diversi, per trovare il pezzo o i pezzi che arricchiranno o completeranno la vostra collezione.

Espanol :

Venga a recorrer libremente unos 250 metros de puestos atendidos por expositores de una docena de departamentos diferentes, para encontrar la pieza o piezas que enriquecerán o completarán su colección.

