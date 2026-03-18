Salon Bulle de soi Pour prendre soin de toi autrement Salle Robert Morange Oradour-sur-Vayres

Salon Bulle de soi Pour prendre soin de toi autrement

Salle Robert Morange 25 Avenue Georges Guingouin Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Le salon Bulle de Soi revient à Oradour-sur-Vayres pour un week-end rempli de douceur, de découvertes et de belles énergies ! Thérapeutes, artisans, producteurs, conférences, ateliers et moments partagés vous attendent.

L’association Bulle de Soi vous invite à vivre un moment placé sous le signe du partage, de la découverte et du mieux-être. Ce salon a pour vocation de faire découvrir au grand public différentes approches du bien-être, du développement personnel et de la santé naturelle, dans une atmosphère bienveillante et accessible à tous. .

Salle Robert Morange 25 Avenue Georges Guingouin Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 08 70 46 bulledesoi.asso@gmail.com

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English : Salon Bulle de soi Pour prendre soin de toi autrement

L’événement Salon Bulle de soi Pour prendre soin de toi autrement Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin