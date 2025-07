Salon Bulles au Centre 10 ème édition Amboise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : Samedi 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19 19:00:00

2025-07-19 2025-07-20

Découvrez la 10ème édition de Bulles au centre, le tout premier salon dédié aux pétillants naturels, les samedi 19 et dimanche 20 juillet 2025 à la Charpente à Amboise.

Au programme dégustation et vente des productions de 25 exposant·es de Loire, Lorraine, Bretagne, Normandie, Poitou…

Vins, cidres et poirés, 100% méthode ancestrale une seule fermentation qui se termine en bouteille, sans aucun levurage lors de l’élaboration, pas de produits chimiques de synthèse (du vignoble ou verger jusqu’au chai), une dose de soufre très limitée (50 mg/l SO2 total max)

Petite restauration sur place et artisanat. Dîner avec les exposant·es le samedi soir (sur réservation).

4 Rue Charles Péguy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@bullesaucentre.com

English :

Discover the 10th edition of Bulles au center, the very first trade show dedicated to natural sparkling wines, on Saturday July 19 and Sunday July 20, 2025 at La Charpente in Amboise.

German :

Entdecken Sie die 10. Ausgabe von Bulles au centre, der allerersten Messe, die natürlichen Perlweinen gewidmet ist, am Samstag, den 19. und Sonntag, den 20. Juli 2025 in der Charpente in Amboise.

Italiano :

Scoprite la 10ª edizione di Bulles au centre, il primo salone dedicato ai vini spumanti naturali, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 a La Charpente di Amboise.

Espanol :

Descubra la 10ª edición de Bulles au centre, el primer salón dedicado a los vinos espumosos naturales, el sábado 19 y el domingo 20 de julio de 2025 en La Charpente de Amboise.

