Salon CAP SUP CS 81144 Montluçon

Salon CAP SUP CS 81144 Montluçon mercredi 19 novembre 2025.

Salon CAP SUP

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif :

Date :
Début : 2025-11-19 13:30:00
fin : 2025-11-19 18:00:00

Date(s) :
2025-11-19

18ème édition
S’orienter après l’après bac ou comment construire son avenir
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40  contact@centreathanor.com

English :

18th edition
Finding your bearings after high school or building your future

German :

18. Ausgabe
Sich nach dem Abitur orientieren oder wie man seine Zukunft gestaltet

Italiano :

18a edizione
Orientamento professionale post-baccalauréat o come plasmare il vostro futuro

Espanol :

18ª edición
Orientación profesional post-bachillerato o cómo forjar tu futuro

L’événement Salon CAP SUP Montluçon a été mis à jour le 2025-09-11 par Montluçon Tourisme