Salon Capr’Inov à Niort Niort mercredi 26 novembre 2025.

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-27

2025-11-26

Capr’Inov rassemble tous les deux ans les experts et professionnels de la filière, permettant une immersion dans les dernières tendances technologiques, sanitaires et économiques du secteur caprin.

Rendez-vous les 26 et 27 novembre au Parc des Expositions pour rencontrer les exposants et le mardi 25 novembre pour la journée filière.   .

6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

