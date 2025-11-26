Salon Capr’Inov à Niort Niort
Salon Capr’Inov à Niort Niort mercredi 26 novembre 2025.
Salon Capr’Inov à Niort
6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-26
Capr’Inov rassemble tous les deux ans les experts et professionnels de la filière, permettant une immersion dans les dernières tendances technologiques, sanitaires et économiques du secteur caprin.
Rendez-vous les 26 et 27 novembre au Parc des Expositions pour rencontrer les exposants et le mardi 25 novembre pour la journée filière. .
6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : Salon Capr’Inov à Niort
German : Salon Capr’Inov à Niort
Italiano :
Espanol : Salon Capr’Inov à Niort
L’événement Salon Capr’Inov à Niort Niort a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Niort Marais Poitevin