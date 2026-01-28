Salon Carpe Days Parc des expositions Avermes

Salon Carpe Days

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Rendez-vous pour 2 jours de folie avec les plus grandes marques ! 6000m² dédié à la pêche de la carpe à MOULINS

Nouveautés, promos et les plus grandes marques seront présentes !

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 07 18 contact@pecheur.com

English :

Join us for 2 days of madness with the biggest brands! 6000m² dedicated to carp fishing in MOULINS

New products, special offers and the biggest brands will be there!

L’événement Salon Carpe Days Avermes a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région