Salon Carpe Days Parc des expositions Avermes
Salon Carpe Days Parc des expositions Avermes samedi 28 février 2026.
Salon Carpe Days
Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
Rendez-vous pour 2 jours de folie avec les plus grandes marques ! 6000m² dédié à la pêche de la carpe à MOULINS
Nouveautés, promos et les plus grandes marques seront présentes !
Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 07 18 contact@pecheur.com
English :
Join us for 2 days of madness with the biggest brands! 6000m² dedicated to carp fishing in MOULINS
New products, special offers and the biggest brands will be there!
L’événement Salon Carpe Days Avermes a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région