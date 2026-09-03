Salon Céramique à Fouras-les-Bains rue de Trop Tôt Venu Fouras

Informations pratiques

Fouras

Salon Céramique à Fouras-les-Bains

rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Les céramistes exposent à Fouras-les-Bains des créations variées, avec démonstrations et ateliers pour enfants.

.

rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine argilites.17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ceramics in Fouras-les-Bains

The ceramists exhibit a variety of creations in Fouras-les-Bains, with demonstrations and workshops for children.

L’événement Salon Céramique à Fouras-les-Bains Fouras a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan