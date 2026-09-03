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AGENDA · Fouras

Salon Céramique à Fouras-les-Bains rue de Trop Tôt Venu Fouras

samedi 24 octobre 2026 · rue de Trop Tôt Venu · Fouras

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue de Trop Tôt Venu
Adresse
Salle Roger Rondeau
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Salon Céramique à Fouras-les-Bains

rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Les céramistes exposent à Fouras-les-Bains des créations variées, avec démonstrations et ateliers pour enfants.
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rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   argilites.17@gmail.com

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English : Ceramics in Fouras-les-Bains

The ceramists exhibit a variety of creations in Fouras-les-Bains, with demonstrations and workshops for children.

L’événement Salon Céramique à Fouras-les-Bains Fouras a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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