Salon Céramique à Fouras-les-Bains rue de Trop Tôt Venu Fouras
samedi 24 octobre 2026 · rue de Trop Tôt Venu · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Salon Céramique à Fouras-les-Bains
rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Les céramistes exposent à Fouras-les-Bains des créations variées, avec démonstrations et ateliers pour enfants.
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rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine argilites.17@gmail.com
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English : Ceramics in Fouras-les-Bains
The ceramists exhibit a variety of creations in Fouras-les-Bains, with demonstrations and workshops for children.
L’événement Salon Céramique à Fouras-les-Bains Fouras a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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