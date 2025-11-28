SALON CHOCOLAT ET DÉLICES Gruissan

SALON CHOCOLAT ET DÉLICES Gruissan vendredi 28 novembre 2025.

SALON CHOCOLAT ET DÉLICES

Avenue de Narbonne Gruissan Aude

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-28

Et si le temps d’un week-end, le Palais des Congrès se transformait en la fabrique magique de Willy Wonka dans Charlie et la Chocolaterie ? Sans aller jusqu’aux rivières de chocolat, cet évènement savoureux permet de faire voyager vos papilles grâce à des ateliers culinaires, des dégustations de chocolat et autres mets gourmands. De quoi garnir les chaussettes de Noël avec des cadeaux locaux et qui plairont à coup sûr!

Expositions, ateliers, dégustations.

Programme détaillé prochainement disponible.

English :

What if, for a weekend, the Palais des Congrès were transformed into Willy Wonka’s magical factory in Charlie and the Chocolate Factory? Without going as far as rivers of chocolate, this tasty event will take your taste buds on a journey through culinary workshops, chocolate tastings and other gourmet dishes. It’s the perfect way to fill your Christmas stockings with local gifts that are sure to please!

Exhibitions, workshops, tastings.

Detailed program available soon.

German :

Was wäre, wenn sich das Palais des Congrès für ein Wochenende in die magische Fabrik von Willy Wonka aus Charlie und die Schokoladenfabrik verwandeln würde? Ohne bis zu Flüssen aus Schokolade zu gehen, können Sie bei dieser schmackhaften Veranstaltung Ihre Geschmacksknospen mit kulinarischen Workshops, Schokoladenverkostungen und anderen Gourmetgerichten auf eine Reise schicken. So können Sie Ihre Weihnachtssocken mit lokalen Geschenken füllen, die garantiert gefallen werden!

Ausstellungen, Workshops, Verkostungen.

Detailliertes Programm in Kürze verfügbar.

Italiano :

E se per un weekend il Palazzo dei Congressi si trasformasse nella magica fabbrica di Willy Wonka in Charlie e la fabbrica di cioccolato? Senza arrivare a fiumi di cioccolato, questo gustoso evento farà viaggiare le papille gustative con laboratori culinari, degustazioni di cioccolato e altri piatti gourmet. È il modo perfetto per riempire le calze di Natale con regali locali di sicuro effetto!

Mostre, laboratori, degustazioni.

Programma dettagliato disponibile a breve.

Espanol :

¿Y si, durante un fin de semana, el Palacio de Congresos se transformara en la fábrica mágica de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate? Sin llegar a los ríos de chocolate, este sabroso evento hará viajar a sus papilas gustativas con talleres culinarios, degustaciones de chocolate y otros platos gourmet. Es la forma perfecta de llenar los calcetines de Navidad con regalos locales que seguro le encantarán

Exposiciones, talleres, degustaciones.

Programa detallado disponible próximamente.

L’événement SALON CHOCOLAT ET DÉLICES Gruissan a été mis à jour le 2025-09-15 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Gruissan