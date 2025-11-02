Salon chocolat et gastronomie Loches
Salon chocolat et gastronomie Loches dimanche 2 novembre 2025.
Salon chocolat et gastronomie
Avenue des Bas-Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Exposition de produits régionaux, principalement de chocolats avec possibilité de dégustation.
Atelier sucette pour les enfants.
Tombola à 1€ pour le 20ème anniversaire du salon.
Avenue des Bas-Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 56 89 06 25
English :
Exhibition of regional products, mainly chocolates, with the possibility of tasting.
Lollipop workshop for children.
1? tombola for the 20th anniversary of the show.
German :
Ausstellung von regionalen Produkten, hauptsächlich Schokolade mit der Möglichkeit zur Verkostung.
Lollipop-Workshop für Kinder.
Tombola zum Preis von 1? zum 20-jährigen Jubiläum der Ausstellung.
Italiano :
Esposizione di prodotti regionali, soprattutto cioccolatini, con possibilità di degustazione.
Laboratorio di lecca-lecca per bambini.
1? lotteria per il 20° anniversario della fiera.
Espanol :
Exposición de productos regionales, principalmente chocolates, con posibilidad de degustarlos.
Taller de piruletas para niños.
Sorteo de 1€ para el 20º aniversario de la feria.
