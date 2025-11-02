Salon chocolat et gastronomie Loches

Salon chocolat et gastronomie

Avenue des Bas-Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Exposition de produits régionaux, principalement de chocolats avec possibilité de dégustation.

Atelier sucette pour les enfants.

Tombola à 1€ pour le 20ème anniversaire du salon.

Avenue des Bas-Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 56 89 06 25

English :

Exhibition of regional products, mainly chocolates, with the possibility of tasting.

Lollipop workshop for children.

1? tombola for the 20th anniversary of the show.

German :

Ausstellung von regionalen Produkten, hauptsächlich Schokolade mit der Möglichkeit zur Verkostung.

Lollipop-Workshop für Kinder.

Tombola zum Preis von 1? zum 20-jährigen Jubiläum der Ausstellung.

Italiano :

Esposizione di prodotti regionali, soprattutto cioccolatini, con possibilità di degustazione.

Laboratorio di lecca-lecca per bambini.

1? lotteria per il 20° anniversario della fiera.

Espanol :

Exposición de productos regionales, principalmente chocolates, con posibilidad de degustarlos.

Taller de piruletas para niños.

Sorteo de 1€ para el 20º aniversario de la feria.

