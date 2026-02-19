Salon Chocolat & Gourmandises Route de Saujon Cozes

Salon Chocolat & Gourmandises

Route de Saujon Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Le Lions Club Cozes en Saintonge organise un salon Chocolat & Gourmandises.

.

Route de Saujon Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 66 67 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cozes en Saintonge Lions Club is organizing a Chocolate & Delicacies show.

L’événement Salon Chocolat & Gourmandises Cozes a été mis à jour le 2026-02-19 par Royan Atlantique