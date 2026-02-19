Salon Chocolat & Gourmandises Route de Saujon Cozes
Salon Chocolat & Gourmandises Route de Saujon Cozes dimanche 1 mars 2026.
Salon Chocolat & Gourmandises
Route de Saujon Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Le Lions Club Cozes en Saintonge organise un salon Chocolat & Gourmandises.
.
Route de Saujon Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 66 67 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Cozes en Saintonge Lions Club is organizing a Chocolate & Delicacies show.
L’événement Salon Chocolat & Gourmandises Cozes a été mis à jour le 2026-02-19 par Royan Atlantique