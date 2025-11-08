Salon COULEURS & FORMES de St Gondon Grange du Prieuré, rue du Prieuré, Saint-Gondon, Loiret Saint-Gondon 8 – 16 novembre Entrée libre

41e Salon COULEURS & FORMES – Grange du Prieuré de Saint-Gondon. Une quinzaine d’artistes peintres, sculpteurs et photographes en exposition

41e SALON COULEURS & FORMES

### organisé par l’Amicale de Saint-Gondon (45500)

Rendez-vous à la **Grange du Prieuré de Saint-Gondon** (magnifique bâtiment du XVIe siècle au coeur d’un charmant village de caractère près de Gien qui mérite la visite) **du samedi 8 au dimanche 16 novembre**.

Une quinzaine d’artistes (peintres, sculpteurs et photographes…) exposeront leurs œuvres dans ce lieu unique.

Entrée libre de 14h à 18h.

