Salon Créa’Coz (4ème édition) Salle des Fêtes Cozes

Salon Créa’Coz (4ème édition)

Salle des Fêtes Logis du Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Créations, peintures, sculptures, céramique, bijoux, déco…

Invité d’honneur l’Atelier du Plac’Art.

Salle des Fêtes Logis du Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 31 27 ja.leclere@yahoo.fr

English :

Creations, paintings, sculptures, ceramics, jewelry, home decor…

Guest of honor: l’Atelier du Plac’Art.

German :

Kreationen, Gemälde, Skulpturen, Keramik, Schmuck, Deko…

Ehrengast: das Atelier du Plac’Art.

Italiano :

Creazioni, dipinti, sculture, ceramiche, gioielli, decorazioni per la casa…

Ospite d’onore: l’Atelier du Plac’Art.

Espanol :

Creaciones, pinturas, esculturas, cerámicas, joyas, decoración del hogar…

Invitado de honor: l’Atelier du Plac’Art.

