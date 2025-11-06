Salon Creativa 2025 Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Salon Creativa 2025 Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 10:00 – 18:30

Gratuit : non De 5 € à 7 € (gratuit pour les moins de 10 ans) Tout public

Au programme : 4 jours d’inspiration avec + de 120 exposants, + de 400 ateliers, un corner japonais, des animations pour tous, un espace bien-être, des conférences, des expositions… et bien d’autres surprises à découvrir !Réservez vos places et ateliers dès maintenant en ligne

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://boutique.exponantes.com/Accueil-Boutique/Boutique-Billetterie?TEpr=