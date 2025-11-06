Salon Creativa 2025 Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon Creativa 2025 6 – 9 novembre Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

De 5 € à 7 € (gratuit pour les moins de 10 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-06T10:00:00 – 2025-11-06T18:30:00
Fin : 2025-11-09T10:00:00 – 2025-11-09T18:30:00

Au programme : 4 jours d’inspiration avec + de 120 exposants, + de 400 ateliers, un corner japonais, des animations pour tous, un espace bien-être, des conférences, des expositions… et bien d’autres surprises à découvrir !
Réservez vos places et ateliers dès maintenant en ligne

Parc des Expositions de la Beaujoire 2B Rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le rendez-vous du DIY et des loisirs créatifs du Grand Ouest nantes nantes métropole