Salon Creativa Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly

jeudi 24 septembre 2026 · Parc des Expositions de Rouen · Le Grand-Quevilly

Informations pratiques

Le Grand-Quevilly

Salon Creativa

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-24

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-24

Scrapbooking, couture, broderie, perles, patchwork, outillage, cuisine créative, tricot, crochet, mercerie, relooking de meubles…Toutes les thématiques des loisirs créatifs seront déclinées du 25 au 28 septembre sur Creativa Rouen.

Passionnés de DIY, novices, curieux, vous aurez tous l’opportunité de découvrir combien les activités manuelles peuvent être à la portée de tous et sont une véritable source de bien-être ! .

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 18 28 28

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English : Salon Creativa

L’événement Salon Creativa Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme