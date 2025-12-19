Salon Creativa METZ EXPO Metz

Salon Creativa

METZ EXPO 1 rue de la Grange aux Bois Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Creativa Metz est le Salon de référence dans l’Est de la France dédié à l’univers du Do It Yourself broderie, couture, tricot, patchwork, mercerie, crochet, cuisine créative, scrapbooking et bien d’autres disciplines.

L’événement s’adresse à tous les amateurs, passionnés et professionnels des loisirs créatifs souhaitant découvrir les dernières tendances, apprendre de nouvelles techniques et échanger avec une communauté dynamique. Il offre également l’occasion de rencontrer une centaine d’exposants spécialisés, issus de domaines variés tels que les activités manuelles, les beaux-arts, l’art du fil, l’art textile, la décoration florale ou encore la cuisine créative.

Comme chaque année, de nombreuses animations viendront enrichir la visite ateliers d’initiation ou de perfectionnement, rencontres avec des créateurs et influenceurs, village de jeunes talents, ainsi que plusieurs expositions.Tout public

8.5 .

METZ EXPO 1 rue de la Grange aux Bois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creativa Metz is the leading trade show in Eastern France dedicated to the world of Do It Yourself: embroidery, sewing, knitting, patchwork, haberdashery, crochet, creative cooking, scrapbooking and many other disciplines.

The event is aimed at all creative hobbyists, enthusiasts and professionals wishing to discover the latest trends, learn new techniques and exchange ideas with a dynamic community. It also offers the chance to meet some one hundred specialist exhibitors from a wide range of fields, including handicrafts, fine art, yarn art, textile art, floral decoration and creative cooking.

As in previous years, there will also be a wide range of events to enhance your visit, including introductory and advanced workshops, meetings with designers and influencers, a young talent village, and several exhibitions.

L’événement Salon Creativa Metz a été mis à jour le 2025-12-19 par AGENCE INSPIRE METZ