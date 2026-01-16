SALON CRÉATIV’ART Saint-Brevin-les-Pins

SALON CRÉATIV’ART

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 18:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Salon Créativ’Art Saint-Brévin-les-Pins

Vendredi 13 février 2026 14h 18h

Samedi 14 février 2026 10h 19h

Envie de créer, tester et laisser parler votre imagination ? Le Salon Créativ’Art vous ouvre ses portes pour deux journées dédiées aux loisirs créatifs et au fait-main !

Près de 50 exposants vous feront découvrir leurs univers dessin, couture, pâtisserie créative, flocage textile, création de couteaux et bien d’autres savoir-faire.

Des ateliers découvertes sur inscription vous permettront de mettre la main à la pâte et de repartir avec vos propres créations. Restauration sur place.

✨ Entrée gratuite Ouvert à tous ! .

Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 12 54 63 ass.poulbots@gmail.com

