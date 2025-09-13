Salon Créativ’Elfes Saint-Renan
Salon Créativ’Elfes Saint-Renan samedi 13 septembre 2025.
Salon Créativ’Elfes
Espace Culturel Saint-Renan Finistère
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-13
6 ème édition du salon Créatif de l’association D’ouest en Elfes. .
Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
L’événement Salon Créativ’Elfes Saint-Renan a été mis à jour le 2025-08-27 par OT IROISE BRETAGNE