Distré

Salon Créa’Zen #Distré

D347E Distré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Bienvenue à la 7ème édition du salon Créa’Zen de Distré.

Plus d’informations prochainement.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026. .

D347E Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 50 91 24 studio2com49@gmail.com

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English :

Welcome to the 7th edition of Créa?Zen in Distré.

L’événement Salon Créa’Zen #Distré Distré a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME