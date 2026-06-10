Salon Créa’Zen #Distré Distré
Salon Créa’Zen #Distré Distré samedi 17 octobre 2026.
Distré
Salon Créa’Zen #Distré
D347E Distré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Bienvenue à la 7ème édition du salon Créa’Zen de Distré.
Plus d’informations prochainement.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026. .
D347E Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 50 91 24 studio2com49@gmail.com
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English :
Welcome to the 7th edition of Créa?Zen in Distré.
L’événement Salon Créa’Zen #Distré Distré a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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