Salon Créer, Reprendre, Développer et Financer votre entreprise, Cité des métiers du Val de Marne, Choisy-le-Roi

Salon Créer, Reprendre, Développer et Financer votre entreprise Jeudi 11 juin, 10h00 Cité des métiers du Val de Marne Val-de-Marne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00

Réseau Entreprendre Val-de-Marne, en partenariat avec le Grand Orly Seine Bièvre et avec l’appui de nombreux partenaires locaux, a créé un salon dédié aux entrepreneurs du territoire.

Véritable événement phare de l’entrepreneuriat, ce rendez-vous a pour ambition de réunir en un même lieu tous les acteurs clés de l’écosystème afin de faciliter les rencontres, les échanges et l’accès aux bonnes ressources.

Lors de cette rencontre physique, les porteurs de projet, dirigeants et repreneurs pourront rencontrer des exposants répartis en plusieurs pôles :

Pôle Accompagnement

Région Île-de-France : Dispositifs régionaux et aides pour soutenir la création et le développement des entreprises.

France Travail : Accompagnement des porteurs de projet et dispositifs liés à l’emploi et à la reconversion.

Grand Orly Seine Bièvre : Acteur territorial engagé pour le développement économique local.

CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) : Accompagnement spécialisé dans la transmission et la reprise d’entreprises.

CCI Val-de-Marne : Conseil et accompagnement à chaque étape du parcours entrepreneurial.

CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) : Accompagnement dédié aux artisans et aux projets artisanaux.

Pôle Conseils

ACOFI / EXPONENS / FIDUTIO : Cabinets de conseil et d’expertise pour piloter, structurer et développer son activité.

Ambre Avocats / Corinne Loisel Avocats / Fidal / Kairns Avocat : Accompagnement juridique en droit des affaires.

Val d’Yerres Assurance Conseil / MMA / AXA : Solutions d’assurance pour sécuriser l’activité.

INPI : Protection des marques, brevets et innovations.

URSSAF Île-de-France : Information et accompagnement sur les obligations sociales.

Agent de Com’ : Stratégie de visibilité et développement de la communication.

Perfhomme : Conseil en recrutement et développement des talents.

Booster Academy : Formation commerciale pour améliorer la performance.

Pôle Financement

Banque Populaire Rives de Paris / BRED / CIC / Crédit Agricole / Société Générale : Solutions de financement pour accompagner les projets entrepreneuriaux.

BPI France : Acteur public majeur du financement et du développement des entreprises.

TotalEnergies : Accompagnement des entreprises dans leurs enjeux énergétiques.

France Active : Financement et accompagnement des projets à impact.

Réseau Entreprendre Val-de-Marne : Accompagnement humain et financement à taux 0 pour les entrepreneurs.

ADIE : Microcrédit et accompagnement pour les entrepreneurs exclus du système bancaire classique.

Le salon se tiendra à la Cité des Métiers de Choisy-le-Roi, un lieu dédié à l’orientation, à l’emploi et à l’entrepreneuriat.

Cité des métiers du Val de Marne 14 Rue Waldeck Rousseau, 94600 Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Centre Sud Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/reseau-entreprendre-val-de-marne/evenements/salon-creer-reprendre-developper-et-financer-votre-entreprise-2025-2 »}]

Salon dédié aux entrepreneurs pour créer, reprendre, développer et financer leur entreprise. Rencontrez en un même lieu les acteurs locaux clés de l’accompagnement et du financement. salon entrepreneur