Salon CSE Parc des Expositions Marseille

Du mardi 3 au mercredi 4 mars 2026 de 9h à 17h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Complémentaires, les salons des CSE sont faits pour répondre à l’ensemble des besoins des représentants du personnel.Professionnels

Les rendez-vous des acteurs des CSE présentent, sur une journée, l’offre CSE locale et un cycle de conférences pour maîtriser les basiques d’un mandat.



Les salons des acteurs des CSE , deux jours pour découvrir l’offre régionale, un cycle de conférences complet pour décrypter l’actualité et se former sur ses missions d’élus.



Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Complementary, the CSE shows are designed to meet all the needs of the staff representatives.

