Salon d’art actuel Métaphore Salle polyvalente Gisors

Salon d’art actuel Métaphore

Salle polyvalente 78 rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

L’occasion d’explorer la création artistique normande avec les œuvres de 14 artistes peintres, sculpteurs, céramistes et photographes. Un moment enrichissant à vivre en famille, rempli d’émotions et de découvertes artistiques.

Vernissage le vendredi 7 novembre à partir de 19h. .

Salle polyvalente 78 rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie metaphoregisors@gmail.com

L’événement Salon d’art actuel Métaphore Gisors a été mis à jour le 2025-10-25 par Vexin Normand Tourisme