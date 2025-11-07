Salon d’art actuel Métaphore Salle polyvalente Gisors
Salon d’art actuel Métaphore Salle polyvalente Gisors vendredi 7 novembre 2025.
Salon d’art actuel Métaphore
Salle polyvalente 78 rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Début : 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09
L’occasion d’explorer la création artistique normande avec les œuvres de 14 artistes peintres, sculpteurs, céramistes et photographes. Un moment enrichissant à vivre en famille, rempli d’émotions et de découvertes artistiques.
Vernissage le vendredi 7 novembre à partir de 19h. .
Salle polyvalente 78 rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie metaphoregisors@gmail.com
