Vendredi 2025-09-24 10:00:00

2025-09-28 19:00:00

2025-09-24

L’association ReG’Arts organise la 4e édition du salon d’Art contemporain « Un Autre ReG’Arts » du 24 au 28 septembre 2025 à la salle des fêtes de Cherbourg.

Cette nouvelle édition regroupe 40 artistes peintres, aquarellistes, pastellistes, photographes, sculpteurs. L’invité d’honneur sera Denys EUSTACE. Artiste peintre originaire de Beaumont Hague. Nous proposerons des animations peinture et pastel avec notre partenaire SENNELIER, présent sur la durée du salon. Nous proposerons la découverte du salon via la visite virtuelle du salon. Un salon à découvrir pour un beau moment d’évasion. .

Place centrale Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 7 68 44 79 46 janssensfrederic@orange.fr

English : Salon d’Art contemporain « Un Autre ReG’Arts »

