Salon d’art créatif des enfants et adolescents Cassagnes-Bégonhès
Salon d’art créatif des enfants et adolescents Cassagnes-Bégonhès samedi 20 décembre 2025.
Salon d’art créatif des enfants et adolescents
330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron
Début : Lundi 2025-12-20
fin : 2025-12-22
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22
Le club de peinture du Céor organise pour la première fois un salon d’art créatif spécial enfants et adolescents.
L’évènement est parrainé par Gilles Coutal aquarelliste talentueux. .
330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 70 09
For the first time, the Céor painting club is organizing a creative art fair especially for children and teenagers.
