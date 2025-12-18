Salon d’art créatif des enfants et adolescents Cassagnes-Bégonhès

Salon d’art créatif des enfants et adolescents

330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-20

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22

Le club de peinture du Céor organise pour la première fois un salon d’art créatif spécial enfants et adolescents.

L’évènement est parrainé par Gilles Coutal aquarelliste talentueux. .

330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 70 09

English :

For the first time, the Céor painting club is organizing a creative art fair especially for children and teenagers.

