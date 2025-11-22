Salon d’Art d’Elven Carré d’Arts Elven 22 et 23 novembre Entrée libre

Le Salon d’Art d’Elven. Une exposition réunissant des artistes talentueux aux univers variés : sculpteurs, peintres, photographes, mosaïstes et créateurs pluridisciplinaires les 22 et 23 novembre 2025

L’association d’Art Coët, la Ville d’Elven et La Focale Elvinoise, sont fières d’annoncer la tenue du Salon d’art d’Elven, une exposition vibrante réunissant des artistes talentueux aux univers variés : sculpteurs, peintres, photographes, mosaïstes et créateurs pluridisciplinaires. Issus de la scène locale et d’horizons plus lointains, ces artistes dévoileront leurs œuvres au Carré d’Arts d’Elven les 22 et 23 novembre 2025, de 10 h à 18 h 30.

Un invité d’honneur d’exception : Patrice (Pit) Hubert, sculpteur sur métal, dont les créations audacieuses et poétiques captivent par leur puissance et leur originalité.

Un rendez-vous artistique incontournable qui promet une immersion dans un foisonnement créatif, où la diversité des techniques et des sensibilités invite à l’émerveillement.

Cette manifestation célèbre l’art sous toutes ses formes, offrant au public une occasion unique de rencontrer les artistes, d’échanger avec eux et de découvrir leurs univers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T18:30:00.000+01:00

1

dargery.michael@orange.fr

Carré d’Arts 35 rue du Calvaire Elven Elven 56250 Morbihan