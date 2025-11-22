Salon d’Art d’Elven Carré d’Arts Elven 22 et 23 novembre Entrée libre

Salon d’Art d’Elven (Morbihan) les 22 et 23 novembre 2025

L’Association d’Art Coet est fière d’annoncer la tenue du **Salon d’Art d’Elven**, une exposition vibrante réunissant des artistes talentueux aux univers variés : sculpteurs, peintres, photographes, mosaïstes et créateurs pluridisciplinaires. Issus de la scène locale et d’horizons plus lointains, ces

artistes dévoileront leurs œuvres au Carré d’Arts d’Elven les 22 et 23 novembre 2025, de 10h à 18h30.

Un invité d’honneur d’exception :

Cette année, l’exposition met à l’honneur **Patrice (Pit) Hubert**, sculpteur sur métal, dont les créations audacieuses et poétiques captivent par leur puissance et leur originalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T18:30:00.000+01:00

dargery.michael@orange.fr

Carré d’Arts 35 rue du Calvaire Elven 56250 morbihan