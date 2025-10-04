Salon d’art Salles du complexe associatif Matha

Salon d’art Salles du complexe associatif Matha samedi 4 octobre 2025.

Salon d’art

Salles du complexe associatif Rue des Douves Matha Charente-Maritime

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-04

Exposition des artistes de l’association des Couleurs de l’Antenne sous le thème « Vue d’en haut. »

English :

Exhibition by artists from the Couleurs de l’Antenne association under the theme « Vue d’en haut. »

German :

Ausstellung der Künstler des Vereins « Les Couleurs de l’Antenne » unter dem Motto « Vue d’en haut »

Italiano :

Mostra di artisti dell’associazione Couleurs de l’Antenne sul tema « Vue d’en haut » (Vista dall’alto)

Espanol :

Exposición de artistas de la asociación Couleurs de l’Antenne sobre el tema « Vue d’en haut » (Vista desde arriba)

