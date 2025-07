Salon d’artisanat d’art du bocage Rue du Collège Flers

Salon d’artisanat d’art du bocage Rue du Collège Flers samedi 8 novembre 2025.

Salon d’artisanat d’art du bocage

Rue du Collège LE FORUM Flers Orne

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-08

Le salon des artisans d’art du Bocage vous offre l’occasion de rencontrer une trentaine d’artisans d’art.

Ils vous présenteront leurs métiers, travailleront devant vous dans la mesure du possible et vous permettront d’acquérir leurs réalisations.

Brodeuse, caligraphe, céramistes, coutelier, créatrice de luminaires en courges, créateur d’objets métaliques détournés, créateur joaillier, dentelière aux fuseaux, designer floral, teinturière sur laine, maroquinier, marquetteur, mosaiste, pendulier, relieur, rénovatrice de meubles anciens, tapissière, tourneur sur bois, artisans travaillant les émaux, les fibres végétales, le bois, le papier, le métal, la pierre et vitrailliste vous attendent sur le salon pour partager avec vous leur passion et leur savoir-faire.

Rue du Collège LE FORUM Flers 61100 Orne Normandie artisansdartdubocage@gmail.com

English : Salon d’artisanat d’art du bocage

The salon des artisans d’art du Bocage offers you the opportunity to meet some thirty craftspeople.

They’ll introduce you to their trades, work in front of you whenever possible, and let you buy their creations.

Embroiderers, caligraphers, ceramists, cutlers, gourd lighting designers, creators of diverted metal objects, jewelry designers, bobbin lace makers, floral designers, wool dyers, leatherworkers, marquetry artists, mosaic artists, clockmakers, bookbinders, antique furniture restorer, upholsterer, wood turner, craftsmen working with enamels, plant fibers, wood, paper, metal, stone and stained glass await you at the show to share their passion and expertise with you.

German :

Die Kunsthandwerksmesse « Salon des artisans d’art du Bocage » bietet Ihnen die Gelegenheit, rund 30 Kunsthandwerker zu treffen.

Sie werden Ihnen ihre Berufe vorstellen, nach Möglichkeit vor Ihren Augen arbeiten und Ihnen die Möglichkeit geben, ihre Werke zu erwerben.

Stickerin, Kaligraph, Keramiker, Messerschmied, Schöpfer von Leuchten aus Kürbissen, Schöpfer von zweckentfremdeten Metallobjekten, Schmuckdesigner, Klöppelspitzenklöpplerin, Blumendesigner, Wollfärberin, Lederwarenhändler, Marketenderin, Mosaikkünstler, Pendler, Buchbinderin, renovierer antiker Möbel, Polsterer, Holzdrechsler, Kunsthandwerker, die mit Emaille, Pflanzenfasern, Holz, Papier, Metall, Stein und Glasmalerei arbeiten, erwarten Sie auf der Messe, um ihre Leidenschaft und ihr Know-how mit Ihnen zu teilen.

Italiano :

Il Salon des Artisans d’Art du Bocage offre la possibilità di incontrare una trentina di artigiani.

Vi mostreranno il loro lavoro, lavorando possibilmente davanti a voi, e vi daranno la possibilità di acquistare le loro creazioni.

Ricamatori, caligrafi, ceramisti, coltellinai, creatori di luci in zucca, creatori di oggetti in metallo deviato, creatori di gioielli, creatori di merletti a tombolo, creatori di fiori, tintori di lana, pellettieri, mosaicisti, orologiai, legatori, restauratori di mobili antichi, tappezzieri, tornitori, artigiani che lavorano con smalto, fibre vegetali, legno, carta, metallo, pietra e vetro colorato vi aspettano per condividere con voi la loro passione e la loro esperienza.

Espanol :

El Salon des Artisans d’Art du Bocage le ofrece la oportunidad de conocer a una treintena de artesanos.

Le mostrarán sus obras, trabajando delante de usted siempre que sea posible, y le darán la oportunidad de comprar sus creaciones.

Bordadores, calígrafos, ceramistas, cuchilleros, iluminadores de calabaza, creadores de objetos metálicos desviados, joyeros, encajeras de bolillos, diseñadores florales, tintoreros de lana, marroquineros, mosaiqueros, relojeros, encuadernadores, restauradores de muebles antiguos, tapiceros, torneros, artesanos del esmalte, de las fibras vegetales, de la madera, del papel, del metal, de la piedra, de las vidrieras… Todos ellos le esperan para compartir con usted su pasión y su saber hacer.

L’événement Salon d’artisanat d’art du bocage Flers a été mis à jour le 2025-07-21 par Flers agglo