Salon d’Artisanat d’Art Larçay

Salon d’Artisanat d’Art

2 Allée des Écoles Larçay Indre-et-Loire

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07 2026-03-08

La municipalité met à l’honneur des artisans passionnés à travers le tant attendu Salon d’Artisanat d’Art.

Le salon réunit plus d’une vingtaine d’artisans venant de divers horizons vannier, mosaïste, céramiste, coutelier,

ferronnier ou encore girouettier. C’est l’occasion pour le public de découvrir des créations variées et d’échanger directement avec leurs créateurs. 2 invités d’honneur d’exception pour cette édition Jocelyne Réal, marqueteur, Meilleur Ouvrier de France 2011. Jocelyne Real crée des marqueteries contemporaines aux styles variés, mêlant tradition et créativité. Marc Bonart, luthier installé à Chambraylès-Tours. Spécialisé en guitare classique, il crée des instruments d’exception aux tables d’harmonie entièrement marquetées. Et Marc Bonart, luthier, spécialisé en guitare classique, il crée des instruments d’exception aux tables d’harmonie entièrement marquetées. .

English :

24th Art and Crafts Fair in Larçay. Guest of honor: l’atelier de la caserne Stéphane SERGENT, wood and epoxy resin creations.

