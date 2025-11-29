SALON D’ARTISANS CRÉATEURS

Guzargues Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

La Mairie de Guzargues organise un salon d’artisans créateurs où vous pourrez découvrir des objets d’art et de décoration uniques bois tourné et sculpté, sacs, bijoux, articles en soie japonaise, art de la table, couture, papeterie artisanale, tableaux, miel et vin de vignerons locaux.

Guzargues 34820 Hérault Occitanie grandpicsaintloup@ccgpsl.fr

English :

The Mairie de Guzargues is organizing a show for creative craftspeople, where you can discover unique objects of art and decoration: turned and carved wood, bags, jewelry, Japanese silk items, tableware, sewing, handmade stationery, paintings, honey and wine from local winegrowers.

