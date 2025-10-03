Salon d’auteurs locaux apéro littéraire médiathèque Beauzac

Salon d’auteurs locaux apéro littéraire

médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Salon d’auteurs locaux apéro littéraire à la médiathèque la Parenthèse. Rencontrez les auteurs de la région autour d’un verre, découvrez leurs ouvrages et échangez avec eux dans une ambiance musicale.

médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34

English :

Salon d’auteurs locaux apéro littéraire at the Médiathèque la Parenthèse. Meet local authors over a drink, discover their works and chat with them in a musical atmosphere.

German :

Salon lokaler Autoren apéro littéraire in der Mediathek la Parenthèse. Treffen Sie Autoren aus der Region bei einem Glas, entdecken Sie ihre Werke und tauschen Sie sich mit ihnen in einem musikalischen Ambiente aus.

Italiano :

Fiera degli autori locali e aperitivo letterario alla mediateca La Parenthèse. Incontrate gli autori locali davanti a un drink, scoprite le loro opere e chiacchierate con loro in un’atmosfera musicale.

Espanol :

Feria de autores locales y aperitivo literario en la mediateca La Parenthèse. Conozca a autores locales tomando una copa, descubra sus obras y charle con ellos en un ambiente musical.

