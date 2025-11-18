Salon d’Automne Salle des Fêtes de la Mairie Anglet

Salon d’Automne

Salle des Fêtes de la Mairie Rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-22

Le Salon d’Automne met à l’honneur les œuvres des membres de l’association Arts Plastiques Fontaine Laborde, ainsi que celles d’artistes invités venus de divers horizons.

Un espace privilégié de rencontre et de partage autour de la création artistique.

Visuel Rosa Marion Conversation N°73

5ème Prix Office du Tourisme d’Anglet .

