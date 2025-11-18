Salon d’Automne Salle des Fêtes de la Mairie Anglet
Salon d’Automne Salle des Fêtes de la Mairie Anglet mardi 18 novembre 2025.
Salon d’Automne
Salle des Fêtes de la Mairie Rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-18
Le Salon d’Automne met à l’honneur les œuvres des membres de l’association Arts Plastiques Fontaine Laborde, ainsi que celles d’artistes invités venus de divers horizons.
Un espace privilégié de rencontre et de partage autour de la création artistique.
Visuel Rosa Marion Conversation N°73
5ème Prix Office du Tourisme d’Anglet .
Salle des Fêtes de la Mairie Rue Amédée Dufourg Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 82 36 85 art.fontaine.laborde@gmail.com
