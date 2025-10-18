Salon d’automne arts et lettres Segré Place du Port Segré-en-Anjou Bleu

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

30e édition du salon d’automne organisé au Cargo du 18 octobre au 2 novembre 2025, tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi.

Les artistes de l’association peintres, sculpteurs, photographes, poètes vous invitent à découvrir leurs créations dans une exposition collective riche et inspirante.

Temps forts

Vernissage samedi 18 octobre à 17h

À cette occasion, lancement du 24e concours de poésie « Les mots suspendus ».

Les textes (inédits) devront être envoyés avant le mercredi 31 décembre.

Animation « Peintres aux chevalets » mercredi 22 octobre, de 14h à 17h

Venez observer les artistes à l’œuvre et échanger avec eux dans une ambiance conviviale.

Une belle opportunité de rencontrer les talents locaux et de vous laisser porter par la diversité des expressions artistiques. .

Place du Port Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89

English :

30th edition of the autumn show at the Cargo from October 18 to November 2, 2025, daily from 2 pm to 6 pm except Mondays.

German :

30. Ausgabe der Herbstmesse, die vom 18. Oktober bis zum 2. November 2025 im Cargo organisiert wird, täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr außer montags.

Italiano :

30a edizione del salone autunnale organizzato al Cargo dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 tranne il lunedì.

Espanol :

30ª edición del salón de otoño organizado en el Cargo del 18 de octubre al 2 de noviembre de 2025, todos los días de 14:00 a 18:00, excepto los lunes.

