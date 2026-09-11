UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bompas

SALON D’AUTOMNE Bompas

vendredi 9 octobre 2026 · Bompas

SALON D’AUTOMNE Bompas

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
104 Avenue du Haut Vernet
Ville
66430 Bompas
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Bompas

SALON D’AUTOMNE

104 Avenue du Haut Vernet Bompas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-09

La commune soutient les artistes.
  .

104 Avenue du Haut Vernet Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 34 59 00 76  villedebompas@bompas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The municipality supports artists.

L’événement SALON D’AUTOMNE Bompas a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

À voir aussi à Bompas (Pyrénées-Orientales)