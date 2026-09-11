Informations pratiques

Bompas

SALON D’AUTOMNE

104 Avenue du Haut Vernet Bompas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

La commune soutient les artistes.

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104 Avenue du Haut Vernet Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 34 59 00 76 villedebompas@bompas.fr

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English :

The municipality supports artists.

L’événement SALON D’AUTOMNE Bompas a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME