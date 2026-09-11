AGENDA · Bompas
SALON D’AUTOMNE Bompas
vendredi 9 octobre 2026 · Bompas
Informations pratiques
Bompas
SALON D’AUTOMNE
104 Avenue du Haut Vernet Bompas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
La commune soutient les artistes.
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104 Avenue du Haut Vernet Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 34 59 00 76 villedebompas@bompas.fr
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English :
The municipality supports artists.
L’événement SALON D’AUTOMNE Bompas a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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