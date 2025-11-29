Salon d’automne Chemillé Chemillé-en-Anjou

Salon d’automne

Venez découvrir l’exposition salon d’automne au Théâtre Foirail à Chemillé.

Pour cette 40e édition du Salon d’Automne, le Théâtre Foirail accueille les œuvres (peintures, sculptures…) de 72 artistes. Organisé par l’association Atelier Artistique, en partenariat avec la Ville de Chemillé-en-Anjou, l’événement a pour invitée d’honneur l’aquarelliste, Martine Assier.

Tout public

Gratuit

Accessible aux heures d’ouverture du Théâtre Foirail. .

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 29 50 90 culture@chemille-en-anjou.fr

Come and discover the salon d’automne exhibition at the Théâtre Foirail in Chemillé.

Besuchen Sie die Ausstellung salon d’automne im Théâtre Foirail in Chemillé.

Venite a scoprire la mostra salon d’automne al Théâtre Foirail di Chemillé.

Venga a descubrir la exposición salon d’automne en el Théâtre Foirail de Chemillé.

