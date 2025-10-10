Salon d’automne d’Art et Littérature à Holnon Holnon

Salon d’automne d’Art et Littérature à Holnon

Esplanade Charles de Gaulle Holnon Aisne

L’association Art et Littérature vous convie à son Salon d’Automne qui se tiendra les 10, 11 et 12 octobre 2025 à l’espace Charles Pöette à Holnon de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Esplanade Charles de Gaulle Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 61 51 mairie-holnon2@wanadoo.fr

English :

The Art et Littérature association invites you to its Salon d?Automne on October 10, 11 and 12, 2025 at the Espace Charles Pöette in Holnon from 2pm to 6pm.

Free admission.

German :

Der Verein Art et Littérature lädt Sie zu seinem Herbstsalon ein, der am 10., 11. und 12. Oktober 2025 im Espace Charles Pöette in Holnon von 14 bis 18 Uhr stattfindet.

Der Eintritt ist frei.

Italiano :

L’associazione Art et Littérature vi invita al suo Salon d’Automne il 10, 11 e 12 ottobre 2025 presso l’Espace Charles Pöette di Holnon dalle 14:00 alle 18:00.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

La asociación Art et Littérature le invita a su Salón de Otoño los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025 en el Espace Charles Pöette de Holnon de 14:00 a 18:00 horas.

La entrada es gratuita.

