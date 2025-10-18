Salon d’Automne des Arts du Littoral Cauchois Veules-les-Roses

Salon d’Automne des Arts du Littoral Cauchois

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18

fin : 2025-10-26

2025-10-18

Les arts du Littoral Cauchois vous invite à leur salon d’Automne dans la Salle Michel Frager de Veules les Roses . Invitée d’Honneur Anne Jolly

De 14h à 18h en semaine et de 10h à 18h le week-end.

Entrée libre .

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 56 31 38

