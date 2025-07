Salon d’Automne des Loisirs Créatifs de Senlis Manège Ordener Senlis

Salon des Loisirs Créatifs à Senlis – 24 au 26 oct. 2025 au Manège Ordener. Ateliers, exposants & démonstrations. Nocturne le 25. Un rendez-vous créatif à ne pas manquer.

Chers visiteurs,

Après le beau succès de la première édition, le Salon des Loisirs Créatifs de Senlis revient pour sa 2ᵉ édition les 24, 25 et 26 octobre 2025, avec une nocturne le samedi jusqu’à 20h !

Dans le cadre unique du Manège Ordener, lieu emblématique de notre belle ville de Senlis, venez découvrir un salon placé sous le signe de la créativité, de l’inspiration et du partage.

Au programme : ateliers, démonstrations, rencontres avec des créateurs et de nombreuses idées pour petits et grands passionnés de loisirs créatifs.

Organisé par l’association CIBE, cet événement s’annonce comme un rendez-vous incontournable dans l’Oise !

Notez bien les dates et venez nombreux célébrer l’imagination et le savoir-faire.

À très bientôt au Salon des Loisirs Créatifs de Senlis !

Mme Nguyen

Présidente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-24T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-26T18:00:00.000+01:00

cibe.loisirs@gmail.com https://www.cibe-loisirs.com/

Manège Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis 60300 Oise