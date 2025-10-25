Salon d’automne du bien-être Muttersholtz

Salon d’automne du bien-être Muttersholtz samedi 25 octobre 2025.

Salon d’automne du bien-être

12A rue Louis Adam Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26

Salon d’automne du bien-être avec stands, conférences, foodtrucks, etc…
3ème édition du salon d’automne du bien-être avec au programme

Thérapeutes
Conférences
Artisans-créateurs
Produits bien-être
Apéro musical samedi à 18h
Maquillage pailleté
Petite restauration foodtrucks 0  .

12A rue Louis Adam Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est   nfo.jpons@gmail.com

English :

Autumn wellness fair with stands, conferences, foodtrucks, etc…

German :

Herbstmesse für Wellness mit Ständen, Vorträgen, Foodtrucks, etc…

Italiano :

Fiera autunnale del benessere con stand, conferenze, foodtruck, ecc…

Espanol :

Feria del bienestar de otoño con stands, conferencias, foodtrucks…

L’événement Salon d’automne du bien-être Muttersholtz a été mis à jour le 2025-09-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme