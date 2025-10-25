Salon d’automne du bien-être Muttersholtz
Salon d’automne du bien-être Muttersholtz samedi 25 octobre 2025.
Salon d’automne du bien-être
12A rue Louis Adam Muttersholtz Bas-Rhin
0
Début : Dimanche 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-25 2025-10-26
Salon d’automne du bien-être avec stands, conférences, foodtrucks, etc…
3ème édition du salon d’automne du bien-être avec au programme
Thérapeutes
Conférences
Artisans-créateurs
Produits bien-être
Apéro musical samedi à 18h
Maquillage pailleté
Petite restauration foodtrucks
12A rue Louis Adam Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est nfo.jpons@gmail.com
English :
Autumn wellness fair with stands, conferences, foodtrucks, etc…
German :
Herbstmesse für Wellness mit Ständen, Vorträgen, Foodtrucks, etc…
Italiano :
Fiera autunnale del benessere con stand, conferenze, foodtruck, ecc…
Espanol :
Feria del bienestar de otoño con stands, conferencias, foodtrucks…
