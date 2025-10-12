Salon d’automne du cercle des amis de l’art Boucau-Tarnos Rue Duvert Boucau

Salon d’automne du cercle des amis de l’art Boucau-Tarnos Rue Duvert Boucau dimanche 12 octobre 2025.

Salon d’automne du cercle des amis de l’art Boucau-Tarnos

Rue Duvert Centre culturel Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-12

Plus d’une centaine d’œuvres d’artistes régionaux sont exposées, avec cette année Gille Lavie en invité d’honneur. .

Rue Duvert Centre culturel Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

English : Salon d’automne du cercle des amis de l’art Boucau-Tarnos

German : Salon d’automne du cercle des amis de l’art Boucau-Tarnos

Italiano :

Espanol : Salon d’automne du cercle des amis de l’art Boucau-Tarnos

L’événement Salon d’automne du cercle des amis de l’art Boucau-Tarnos Boucau a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Pays Basque