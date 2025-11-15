SALON D’AUTOMNE ENTRELACEMENTS De la fibre et du lien Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon

SALON D’AUTOMNE ENTRELACEMENTS De la fibre et du lien

Rablay-sur-Layon 8 rue du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Le Village d’Artistes organise son Salon d’Automne sur le thème de la fibre et du lien !

Entrelacements

Pour son 11ème Salon d’Automne, le Village d’Artistes vous propose d’explorer une nouvelle thématique ENTRELACEMENTS de la fibre & du lien

Les créateurs et créatrices de cette nouvelle édition vous invitent à un voyage sensible… Une rencontre d’univers, de matériaux et de techniques, où fils, nœuds et trames deviennent langage. De l’objet du quotidien à l’œuvre d’art, les créations présentées révèlent toute la richesse et la créativité du lien.

Céline Brichard

Marika Bührmann

Cécile Chupin

Cécile Humeau

Dominique Fossey

Danielle Indeau Plein Feutre

Edwige Lesiourd

Emmanuelle Tritsch Ebénisterie Tritsch

Rendez-vous les 15 et 16 novembre

sam. de 14h à 19h et dim. de 10h à 18h30

Pour en savoir plus https://www.villageartistesrablay.com/

Le Village d’Artistes vous accueille durant tout le salon.

Au programme

> l’exposition en cours Fanny Alloing (sculpture et peinture) Claire Alary (installation, céramique et peinture)

> la boutique une sélection d’objets d’artisans.

Noël n’est plus si loin…

> l’artothèque et ses 200 œuvres à découvrir et à louer. .

contact@villageartistesrablay.com

English :

Le Village d?Artistes is organizing its Autumn Salon on the theme of fiber and connection !

German :

Das Künstlerdorf organisiert seinen Herbstsalon unter dem Motto Faser und Verbindung !

Italiano :

Il Village d’Artistes organizza il suo Salone d’autunno sul tema fibra e connessione !

Espanol :

Village d’Artistes organiza su Salón de Otoño sobre el tema Fibra y conexión

