Salon d’automne Exposition d’artisanat Salle des Verreries Fains-Véel

Salle des Verreries 1 Rue Saint Christophe Fains-Véel Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 12:00:00
9ème édition de ce Salon d’Automne qui a pour but de faire découvrir les talents de créateurs.
Entrée gratuite.
Accès PMR par ascenseur.Tout public
Salle des Verreries 1 Rue Saint Christophe Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 61 76 45 24
English :
9th edition of this Autumn Show which aims to discover the talents of creators.
Free admission.
PRM access by elevator.
German :
9. Ausgabe dieser Herbstmesse, deren Ziel es ist, die Talente von Kunstschaffenden zu entdecken.
Der Eintritt ist frei.
PMR-Zugang per Aufzug.
Italiano :
nona edizione di questa mostra autunnale, ideata per mostrare il talento di artisti creativi.
Ingresso libero.
Accesso PRM con ascensore.
Espanol :
novena edición de este Salón de Otoño, concebido para mostrar el talento de artistas creativos.
Entrada gratuita.
Acceso PMR en ascensor.
