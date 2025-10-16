Salon d’automne Exposition de champignons Salle polyvalente Die

Salle polyvalente 35 boulevard du Ballon Die Drôme

Début : 2025-10-16 09:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-16

Exposition de champignons avec pour thème complémentaire Remèdes et poisons dans la nature .

Salle polyvalente 35 boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chrysallis-biodiversite.fr

English :

Mushroom exhibition with the complementary theme of Remedies and poisons in nature .

German :

Pilzausstellung mit dem Zusatzthema Heilmittel und Gifte in der Natur .

Italiano :

Mostra di funghi con il tema complementare Rimedi e veleni in natura .

Espanol :

Exposición de setas con el tema complementario de Remedios y venenos en la naturaleza .

